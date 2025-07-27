نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر رانيا يوسف للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد استعدادها لإحياء أول حفل راقص لها اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها افتتاح مدرسة لتعليم الرقص الشرقي.

الحدث يأتي ضمن سلسلة فعاليات ثقافية وفنية تشهدها المدينة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور عدد من النجوم ومحبي رقص الباليه والشرقي، حيث تقدم رانيا عرضًا استعراضيًا خاصًا ضمن فقرات الحفل.

رانيا يوسف

اخر اعمال رانيا يوسف



أخر أعمال رانيا يوسف مسلسل نص الشعب اسمه محمد الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وكان يشارك في بطولته كلا من عصام عمر، هاجر السراج، مايان السيد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.



وايضا مسلسل جريمة منتصف الليل، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ملك قورة، ميار الغيطي، محمد عز، حسني شتا، محمد مهران، إلهام عبدالبديع، وعلي السبع، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان.