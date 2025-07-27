نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تلامس قلوب جمهور إسطنبول بأمسية غنائية مبهرة وتستعد لمهرجان قرطاج الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أمسية طربية ملؤها الحيوية والحضور الآسر، التقت شمس الأغنية العربية نجوى كرم بجمهورها في مدينة إسطنبول، من على خشبة مركز مؤتمرات هاليج، وسط تفاعل واسع من الجاليات العربية المقيمة والزائرة إلى تركيا.



قدّمت نجوى باقة من أغنياتها التي لم يتوقف الحاضرون عن مشاركتها الغناء والتصفيق طوال السهرة، في مشهد يُجسّد العلاقة الفريدة التي تجمعها بجمهورها العربي من مختلف البلدان.



تنقلت خلال الحفل بين المواويل العذبة وأغنيات الدبكة المليئة بالحيوية، كما قدّمت أغنيات من ألبومها الجديد "حالة طوارئ"، لامست بها قلوب الحاضرين وسط أجواء احتفالية دافئة ولافتة.

حفل نجوى كرم مع آدم



وشاركها الحفل الفنان اللبناني آدم، حيث قدّم مجموعة من أغنياته المعروفة، وكان حضوره مكمّلًا لأمسية حملت طابعًا فنيًا متنوعًا، جمع بين الإحساس والنغمة.

حفل نجوى كرم في تونس



ومن إسطنبول، تتوجّه نجوى كرم إلى تونس لإحياء أمسية جماهيرية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته لعام 2025، وذلك مساء 9 أغسطس 2025، على خشبة المسرح الأثري الشهير، وسط توقّعات بحضور كثيف من جمهورها في تونس والمغرب العربي.



تواصل نجوى كرم، من خلال سلسلة حفلاتها، تثبيت مكانتها كأحد أبرز الأسماء في الساحة الغنائية العربية، بصوتها المتفرّد، وحضورها الذي يسكن قلوب جمهورها منذ عقود.