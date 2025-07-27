نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلاف فواخرجي في عيد ميلادها.. من "كليوباترا" إلى الإبعاد عن النقابة.. مسيرة حافلة بالنجاح والجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعد الفنانة السورية سلاف فواخرجي واحدة من أبرز النجمات في الدراما العربية، صاحبة حضور طاغٍ وجمال شرقي وثقافة فنية واسعة.

وفي ذكرى ميلادها الموافق 27 يوليو، تتجدد الأضواء حول سيرتها التي تميّزت بالثراء الفني والتحديات الشخصية والمواقف الجريئة التي وضعتها في مرمى الجدل لسنوات.

في هذا التقرير، نستعرض محطات هامة في مشوارها، من بداياتها المبكرة وحتى أزماتها الأخيرة مع نقابة الفنانين السوريين.

النشأة والبدايات الفنية

ولدت سلاف فواخرجي في مدينة اللاذقية السورية عام 1977، لأسرة ذات طابع ثقافي، فوالدها الناقد السينمائي محمد فواخرجي، ووالدتها الكاتبة ابتسام أديب، هذا المناخ الثقافي ساعد على صقل موهبتها منذ الصغر.

درست الآثار في جامعة دمشق وتخرجت عام 1998، لكنها لم تكتفِ بذلك، بل تابعت دراسات في الفنون التشكيلية والنحت، ودرست اللغات القديمة كالآرامية والسريانية عام 2017، ما أضفى على شخصيتها عمقًا ثقافيًا نادرًا بين نجمات جيلها.

انطلاقتها وتألقها في الدراما العربية

بدأت سلاف مشوارها الفني من خلال فيلم "الترحال"، ثم برزت بشكل لافت في فيلم "نسيم الروح"، غير أن الانطلاقة الحقيقية جاءت من خلال أعمال درامية سورية مثل "الجمل" و"الفصول الأربعة"، وصولًا إلى أدوارها التاريخية التي رسّخت نجوميتها.



قدّمت دور أسمهان في مسلسل حمل اسم المطربة الراحلة عام 2008، ولاحقًا جسدت شخصية كليوباترا في عمل مصري جريء أثار اهتمام الجمهور والنقاد.

كما شاركت في أعمال بارزة منها "شارع شيكاغو"، "الكندوش"، و"خط ساخن"، وامتد حضورها إلى السينما والإخراج، حيث أخرجت فيلم "رسائل الكرز" الذي نال جوائز عربية ودولية.

الحياة الشخصية والعائلية

في عام 1999، تزوجت سلاف من الفنان والمخرج وائل رمضان بعد لقائهما في مسلسل "الجمل"، أنجبا طفلين هما حمزة وعلي، وشكّلا ثنائيًا فنيًا ناجحًا لسنوات طويلة.

رغم قصة الحب التي جمعت بينهما، شهد زواجهما أزمات متكررة، أبرزها الانفصال المؤقت عام 2004، ثم الانفصال النهائي عام 2022 بعد سنوات من التعايش من أجل أبنائهما، كما صرّحت في أكثر من لقاء إعلامي.

المواقف السياسية والجدل الواسع

لم تكن سلاف فنانة تقف على الحياد، بل اتخذت منذ عام 2011 موقفًا سياسيًا واضحًا مؤيدًا للنظام السوري.

أثارت تصريحاتها جدلًا واسعًا، خاصة بعد وصفها الرئيس بشار الأسد بأنه "شخص راقٍ ومتفهم"، وتشكيكها في تقارير الانتهاكات التي تناولت الجيش السوري، بما في ذلك هجمات الغوطة الكيميائية.

إبعادها من نقابة الفنانين وموجة الانتقادات

بلغ الجدل ذروته في أبريل 2025، عندما أصدرت نقابة الفنانين السوريين قرارًا بشطب عضوية سلاف نهائيًا، استنادًا إلى القانون رقم 40 لعام 1985، على خلفية "مواقفها السياسية التي أنكرت معاناة السوريين".



قرار النقابة فجّر حملة واسعة على مواقع التواصل، بين من رأى أنه قرار سياسي بحت، ومن أيّده معتبرًا أن الفنان يجب أن يكون صوتًا للشعب لا للنظام.



لاحقًا، انتقلت سلاف إلى مصر حيث أعلنت أنها تجد فيها "بلدًا آمنًا يحتضن الجميع"، ونفت ما تردد عن هجرتها إلى فرنسا.