نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. هدى المفتي تكشف حقيقة ارتباطهما بـ ويجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار تحل الفنانة هدى المفتي، ضيفةً على برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس، على قناة «dmc»، والمقرر عرضها اليوم الأحد، الساعة 10 مساءً.

تفاصيل اللقاء

ومن خلال برومو الحلقة، ظهرت هدي وهي تكشف عن تفاصيل علاقتها بمطرب الراب ويجز، وحقيقة ارتباطهما، بالإضافة للإجابة على سؤال:«هل أغنية البخت عملها ويجز لهدى المفتي؟».

أحدث أعمال هدى المفتي

ومن ناحية أخرى، تشارك هدي المفتي في فيلم جديد من بطولة ويجز، الفيلم تأليف وإخراج علي العربي، ويدور في إطار رومانسي غنائي وسيتم تقديم العمل بإنتاج ضخم، على أن يتم التصوير في مصر وخارجها.

وأيضًا بدأت هدى المفتي مؤخرًا تصوير فيلم بنات فاتن، بطولة يسرا وباسم سمرة، وعلم خبر أبيض أن هدى وبسمة نبيل تجسدان دور ابنتا يسرا وباسم خلال أحداث الفيلم، تدور أحداثه في إطار اجتماعي واقعي، ويواصل فريق العمل تصوير المشاهد المتبقية خلال الفترة الحالية في عدد من اللوكيشنات المتنوعة.