نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. عادل إمام يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان عادل إمام تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صورة نادرة له مع مع زوجته في مرحلة الشباب.

زفاف حفيد عادل امام



سبق، واحتفل المخرج رامى إمام بزفاف نجله عادل حفيد الزعيم عادل إمام، أمس وسط بحضور المقربين ووسط عدد من النجوم وأصدقاء العائلة، ومنهم يسرا ويوسف الشريف وهشام ماجد والمخرج معتز التونى والإعلامى عمرو الليثى والشاعر تامر حسين وعزيز الشافعى وآخرين.



كما أحيا الحفل الفنان أحمد سعد، الذي أشعل الأجواء بمجموعة من أشهر أغانيه، في حين لفت الفنان محمد إمام الأنظار برقصه العفوي مع بناته، وشارك العريس لحظات مليئة بالفرح والضحك وسط تفاعل كبير من الحاضرين.