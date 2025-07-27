نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تفاصيل فيلم "روكي الغلابة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة دنيا سمير غانم، لعرض فيلمها "روكي الغلابة"، والذي يعد بمثابة عودة إلى الساحة السينمائية من جديد، وتعاونت من خلاله مع الفنان محمد ممدوح (تايسون)، ومن المقرر إقامة العرض الخاص له يوم الأربعاء القبل 30 يوليو في سينما مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، وسوف يطرح في السينمات في نفس اليوم، بجانب طرحه يوم 14 أغسطس في جميع سينمات الوطن العربي.

قصة فيلم روكي الغلابة





وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.



أبطال وصناع فيلم روكي الغلابة



فيلم "روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.