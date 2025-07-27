"كتالوج الحياة".. محمد فراج يكشف كواليس رحلة نفسية معقّدة على الشاشة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد فراج عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "كتالوج"، واصفًا العمل بأنه تجربة استثنائية ومختلفة في مشواره الفني، لما يحمله من عمق إنساني ونفسي بعيدًا عن القوالب الدرامية التقليدية.

وأكد فراج، في تصريحات صحفية، أن الشخصية التي يجسدها في المسلسل، وهي شخصية "الأب"، كانت من أصعب الأدوار التي تعامل معها، نظرًا لتشعبها النفسي وكثرة تناقضاتها، ما تطلب منه مجهودًا ذهنيًا وعاطفيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه عاش حالة من الانغماس الكامل في الشخصية خلال التصوير.

وتحدث عن كواليس العمل، قائلًا إن "كتالوج" لا يعتمد على عناصر الإثارة أو التصعيد السريع، بل يستمد قوته من قصة بسيطة ظاهريًا لكنها غنية بالتفاصيل الدقيقة والانفعالات الداخلية، تدور حول شخصية تسعى لوضع "كتالوج" خاص بها لمواجهة ضغوط الحياة اليومية.

وأشار فراج إلى أن المسلسل يطرح تساؤلات أكثر مما يقدم أجوبة، ما يجعله قريبًا من وجدان المشاهد، لأنه يعكس صراعاته الداخلية ويشبهه في كثير من مواقفه. وأضاف أن لكل شخصية في العمل منطقها الخاص وصوتها الداخلي الذي يوجه تصرفاتها.

واختتم فراج حديثه بأن أكثر ما جذبه للعمل هو صدق الفكرة وعمق المعالجة، إلى جانب أجواء التعاون التي سادت أثناء التحضيرات والتصوير، مشيدًا بالمخرج الذي منح الممثلين حرية استكشاف الشخصيات وبنائها من الداخل للخارج.