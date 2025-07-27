نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاثنين بروض الفرج.. قصور الثقافة تطلق ملتقى القاهرة الكبرى الأول للفنون والحرف اليدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في الواحدة من ظهر بعد غد الاثنين فعاليات ملتقى "إقليم القاهرة الكبرى الأول للفنون والحرف اليدوية"، وذلك بقصر ثقافة روض الفرج، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ملتقى "إقليم القاهرة الكبرى الأول للفنون والحرف اليدوية"

تقام فعاليات الملتقى على مدار يومين، من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، كخطوة تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، باعتبارها مكونا أصيلا من مكونات الهوية الثقافية المصرية.

يرأس الملتقى الدكتورة نهى نبيل، مدير عام الإقليم، ويشارك فيه نخبة من الفنانين والباحثين والحرفيين من محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، وبني سويف، ويتضمن برنامجا متنوعا يشمل عروضا فنية وورشا متخصصة تنفذ على مدار الملتقى، لإطلاق الطاقات الإبداعية، وخلق مساحة للتفاعل وتبادل الخبرات.

عرض فني لفرقة التنورة التراثية

وتفتتح الفعاليات بعرض فني لفرقة التنورة التراثية، يعقبه الجلسة الافتتاحية الرسمية، ثم افتتاح معرض فني يضم مجموعة مختارة من المنتجات الحرفية والتراثية في مجالات: الرسم والتصوير، النحت، الخزف، الفخار، أشغال الجلد، النحاس، الخيامية، والنسيج الشعبي.

الفنون اليدوية والمشروعات الصغيرة وعلاقتها بمستقبل الاقتصاد المصري

كما يشهد اليوم الأول ندوة بعنوان "الفنون اليدوية والمشروعات الصغيرة وعلاقتها بمستقبل الاقتصاد المصري"، تشارك فيها الباحثة الدكتورة شيماء السنهوري، أستاذ التشكيل الشعبي والثقافة المادية بالمعهد العالي للفنون الشعبية أكاديمية الفنون، إلى جانب مجموعة من المتخصصين في الصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى انطلاق الورش الفنية المصاحبة، ومنها: تصميم المشغولات النحاسية، تشكيل الخزف، التشكيل بالأصداف، وتعليم فن التصوير.

الفنون التراثية وتأصيل الهوية المصرية

وتتواصل الفعاليات يوم الثلاثاء بندوة تحمل عنوان "الفنون التراثية وتأصيل الهوية المصرية"، بمشاركة الفنانة التشكيلية الدكتورة ابتهال العسلي، والباحثة في التراث الشعبي الدكتورة الشيماء الصعيدي ومجموعة من المتخصصين في مجالات الفنون التراثية، إلى جانب استكمال الورش الفنية والتدريبية، ويختتم الملتقى بإقامة معرض فني لنتاج الورش.