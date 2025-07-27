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ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم

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  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 1/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 2/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 3/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 4/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 5/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 6/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 7/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 8/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 9/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 10/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 11/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 12/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 13/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 14/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 15/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 16/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 17/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 18/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 19/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 20/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 21/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 22/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 23/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 24/25
  • ليلة استثنائية لتامر حسني في العلمين وسط حضور جماهيري ضخم 25/25

القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

أحيا النجم تامر حسني واحدة من أقوى حفلات موسم الصيف في مدينة العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري ضخم واحتفاء واسع من الجاليات العربية. وشارك تامر جمهوره بصور من الحفل عبر حسابه الرسمي، معربًا عن امتنانه لكل من حضر وسانده، وموجهًا رسالة خاصة للنجم الشاب كريم أسامة الذي شاركه المسرح وشارك أيضًا في ألبوم "لينا ميعاد".

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وقال تامر في تعليقه: "حفلة بستناها من السنة للسنة، شكرًا لكل الجماهير الغالية والجاليات العربية اللي شرفتني، وكل الحب والتقدير للنجم الغالي أوي على قلبي الشامي، نورت مصر يا حبيبي". وأضاف: "كريم أسامة اللي شرفني على المسرح وشرفني في ألبوم لينا ميعاد.. كل الشكر للمنظمين على التنظيم الراقي اللي يستحق الاحترام والتقدير".

الحفل أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وشهد تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا وأجواء حماسية.


تفاصيل الألبوم
 

ويضم الألبوم 15 أغنية، استطاعت 13 منها تحقيق 36.9 مليون مشاهدة خلال أول 4 أيام فقط من طرحها، في حين تجاوزت أغنيتا "حبيبي تقلان" و*"حلال فيك"* 25 مليون مشاهدة خلال شهر واحد. أما ديو "ملكة جمال الكون" مع الفنان الشامي فكان المفاجأة الكبرى بتحقيقه 87 مليون مشاهدة بمفرده خلال شهر، في رقم غير مسبوق بين أغاني الألبوم.


قائمة أغاني ألبوم لينا ميعاد
 


الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون.


 

آخر أعمال تامر حسني

ويعرض لتامر حسني حاليًا فيلم ريستارت بجميع دور العرض، وتدور الأحداث حول "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، ويحلم بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة  طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا، لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما، فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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