نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهجة وإبداع في ليالي "صيف السويس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد ممشى أهل السويس استمرار ليالي برنامج "صيف السويس"، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، من خلال فرع ثقافة السويس، ضمن الأنشطة الصيفية التي تنفذها وزارة الثقافة في المحافظات الساحلية.

عرض فني لفرقة السويس للآلات الشعبية

وتضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة السويس للآلات الشعبية، قدمت خلاله مجموعة من أشهر أعمالها المرتبطة بالتراث السويسي، من بينها: "الحنة السويسي"، و"يا ليل آن"، و"إحنا السوايسة الصيادين"، و"على نبينا"، و"عروسة البحر الأحمر"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وذلك بحضور هويدا طلعت مدير عام فرع ثقافة السويس.

كما تواصلت الأنشطة الفنية والثقافية المنفذة ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د. شعيب خلف، حيث شارك الأطفال في ورش رسم وتلوين ووجه، قدمتها الفنانتان لمياء عبد المنعم وحنان بدوي، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

وتضمنت الفعاليات مسابقات توعوية تفاعلية للأطفال، إلى جانب توعية صحية عن مخاطر التدخين والإدمان تحت شعار "العقل السليم في الجسم السليم".

أبرز فقرات الفرقة النحاسية

وشهدت أيضا فقرة موسيقية قدمتها الفرقة النحاسية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتي نالت إعجاب الحضور، وضمت مجموعة من المعزوفات الشهيرة مثل "الحب اللي كان"، و"الحلوة دي"، و"زروني كل سنة مرة".

برنامج "صيف السويس"

يأتي برنامج "صيف السويس" ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الحراك الثقافي في المدن الساحلية خلال موسم الصيف، وتقديم خدمات فنية وتوعوية وترفيهية للمواطنين، تشمل عروضا فنية واستعراضية، وورشا للأطفال، ولقاءات ثقافية مفتوحة طوال فترة الإجازة الصيفية.