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ليلة استثنائية في الرياض تجمع الأسطورة عمرو دياب بجمهوره على مسرح أبو بكر سالم

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  • ليلة استثنائية في الرياض تجمع الأسطورة عمرو دياب بجمهوره على مسرح أبو بكر سالم 1/10
  • ليلة استثنائية في الرياض تجمع الأسطورة عمرو دياب بجمهوره على مسرح أبو بكر سالم 2/10
  • ليلة استثنائية في الرياض تجمع الأسطورة عمرو دياب بجمهوره على مسرح أبو بكر سالم 3/10
  • ليلة استثنائية في الرياض تجمع الأسطورة عمرو دياب بجمهوره على مسرح أبو بكر سالم 4/10
  • ليلة استثنائية في الرياض تجمع الأسطورة عمرو دياب بجمهوره على مسرح أبو بكر سالم 5/10
  • ليلة استثنائية في الرياض تجمع الأسطورة عمرو دياب بجمهوره على مسرح أبو بكر سالم 6/10
  • ليلة استثنائية في الرياض تجمع الأسطورة عمرو دياب بجمهوره على مسرح أبو بكر سالم 7/10
  • ليلة استثنائية في الرياض تجمع الأسطورة عمرو دياب بجمهوره على مسرح أبو بكر سالم 8/10
  • ليلة استثنائية في الرياض تجمع الأسطورة عمرو دياب بجمهوره على مسرح أبو بكر سالم 9/10
  • ليلة استثنائية في الرياض تجمع الأسطورة عمرو دياب بجمهوره على مسرح أبو بكر سالم 10/10

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أحمد جودة - القاهرة - في أمسية لا تنسى، أضاء الهضبة عمرو دياب سماء الرياض بحفل جماهيري ضخم، نُظّم بتنظيم احترافي من شركة بنش مارك، ضمن فعاليات كأس العالم للألعاب الإلكترونية.

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تفاصيل الحفل

 

افتتحت الحفل الـDJ اللبنانية كلوي، التي رحّبت بجمهور الهضبة في العاصمة الرياض، ممهدة لأمسية مليئة بالطرب والطاقة، وسط حضور نوعي أثبت مكانة عمرو دياب في قلوب السعوديين.

 

تفاعل الجمهور بشكل لافت مع أغانيه، لا سيما الأعمال الجديدة التي أشعلت الأجواء وتجاوزت كل التوقعات في الحماس والترديد الجماعي.

 

واختتمت الليلة وسط تصفيق حار وصدى لا يُنسى، جسّد محبة الجمهور واشتياقه لكل ما يقدمه الهضبة من فن متجدد.

 

الجدير بالذكر أن حفلة عمرو دياب في الرياض لم تكن مجرد عرض موسيقي، بل كانت لحظة استثنائية جمعت الإبداع والتنظيم والجمهور في تجربة تحفز في الذاكرة.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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