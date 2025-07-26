لهذا السبب.. ميرنا نور الدين تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ميرنا نور الدين تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما خطفت انظار متابعيها عبر حسابها بموقع إنستجرام، بعدما شاركت صورًا جديدة لها.

إطلالة ميرنا نور الدين

وتألقت ميرنا نور الدين باطلالة صيفية من علي البحر حيث ارتدت فستان بالون الابيض مع الاحمر، وضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



أحدث أعمال ميرنا نور الدين



ومن ناحية أخرى، تشارك ميرنا نور الدين في مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا"، والذي يعد المسلسل الأول له في الدراما المصرية، وذلك بالتعاون مع النجمة ميرنا نور الدين، ومصطفى أبو سريع وجيلان علاء وحسن أبو الروس والشحات مبروك.