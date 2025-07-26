صيف الأوبرا 2025 يجمع أحمد جمال ونسمة عبد العزيز في إستاد الأسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - تتواصل فعاليات المهرجان الصيفى الذى تُنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، حيث تحتضن مدينة الثغر أمسية فنية تجمع الفنان أحمد جمال وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وذلك فى التاسعة مساء الإثنين 28 يوليو بإستاد الإسكندرية.

حفل أحمد جمال

وخلالها يتغنى أحمد جمال بباقة من أشهر أعماله التى حققت جماهيرية كبيرة منها إضحكى، خطير، أنا إشتريت، يلا نعيش، قسمة ونصيب، نشيد العاشقين وغيرها إلى جانب مجموعة من روائع الطرب التي إعتاد تقديمها.

حفل العازفة نسمة عبد العزيز

يسبقه فقرة لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز تضم مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها فوجا، شط إسكندرية، صبرى قليل، فيكتورى، أكدب عليك، كماننا، يا ليالى، ماكرينا، خطفوني، حلو المكان، طالعة فى دماغى، شنكلوه، الريس كرم، مامبو، سهر الليالي وغيرها.

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات صيف الأوبرا 2025 المقامة بإستاد الأسكندرية الرياضي الدولي والتي تمثل إحدى مسارات وزارة الثقافة الهادفة إلى تقديم ألوان الإبداع الجاد لشرائح مختلفة من الجمهور فى كافة ربوع الوطن.