نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر فاروق الفيشاوي تريند "جوجل".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حل أمس ذكرى وفاته، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2019، عن عمر يناهز الـ 67 عاما، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة والخالدة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن.

مشوار فاروق الفيشاوي الفني



بدأ فاروق الفيشاوي دراسته في كلية الطب وانتقل بعد ذلك إلى كلية الآداب، وبفعل شغفه الكبير بالتمثيل، قرر ترك دراسته في السنة الثالثة والانضمامإلى المعهد العالي للفنون المسرحية.

ونجح في التخرج في زمن كانت الساحة الفنية تعج بالنجوم، حيث بذل جهدًا كبيرًا لإثبات وجوده وموهبته، وتميزت أدواره بالتنوع بين الشر والخير، مما جعله يبرز وسط هؤلاء النجوم.

أعمال فاروق الفيشاوي

وفي بداياته، اتجه فاروق الفيشاوي إلى المسرح حيث قدم عدة مسرحيات من بينها "عيني في عينك"، "البرنسيسة"، "الرجل الصعيدي"،"فرسان آخر زمن"، "شباب امرأة"، "الناس اللي في التالت"، وغيرها.

وشارك أيضًا في عروض الإذاعة بأدوار أولى، حيث أظهر موهبته في دور الصحفي الانتهازي محفوظ عجب في مسلسل "دموع صاحبةالجلالة"، الذي عُرض عبر الإذاعة بناءً على قصة موسى صبري. انتقل بعد ذلك إلى التليفزيون وشارك في مسلسل "حصاد العمر" معالفنان محمود المليجي. وكانت الانطلاقة الفنية الحقيقية بمسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا" مع الفنان عبد المنعم مدبولي، حيث نال إعجابًا كبيرًا.