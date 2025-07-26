نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تواصل تقديم فعاليات "جودة حياة" دعما للوعي المجتمعي بالمناطق الجديدة الآمنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات المشروع الثقافي "جودة حياة" للمناطق الجديدة الآمنة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان تنفيذ سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية، في إطار خطط وبرامج وزارة الثقافة.

الجرائم الإلكترونية

واستضاف المركز الثقافي بحي حدائق أكتوبر عددا من الفعاليات المتنوعة، حيث أقيمت محاضرة توعوية بعنوان "الجرائم الإلكترونية" تحدثت خلالها المدربة أمل جبريل عن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرز الجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال الحديثة، مؤكدة أهمية الوعي بالتطورات التكنولوجية وطرق الوقاية من هذه الجرائم.

الضوابط القانونية لشراء الوحدات السكنية

كما قدم المحامي محمد التهامي محاضرة قانونية بعنوان "الضوابط القانونية لشراء الوحدات السكنية"، تناول خلالها أهم البنود التي ينبغي على المواطنين الانتباه لها عند شراء العقارات، وكيفية التأكد من صحة المستندات وتسجيلها لدى الجهات المختصة.

كيفية التعامل مع مرضى التعاطي

وفي مجال التوعية الصحية، ألقى الدكتور محمد مصطفى، مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع مرضى التعاطي"، شدد فيها على أهمية التعاطف والتفهم في التعامل مع المرضى، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.

وشاركت الباحثة فاطمة محسن في محاضرة حثت خلالها الحضور على التمسك بالأخلاق الحميدة، والرحمة.

رسالة من أطفال مصر لجيشها

وفي مركز شباب الخيالة، نفذت مجموعة من الورش الفنية لفناني قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، شملت ورشة بعنوان "رسالة من أطفال مصر لجيشها" قدمتها شرين عبد المولى، حيث صمم الأطفال بطاقات تحمل عبارات شكر وتقدير للجيش المصري، تعبيرا عن حبهم وانتمائهم.

كما أقيمت ورشة رسم حر باستخدام ألوان الباستيل الزيتية على ورق الكانسون، تناولت مشاهد تعبيرية عن الحرية، إلى جانب ورش أخرى لتلوين أنواع مختلفة من الزهور بألوان الفلوماستر، وصناعة أساور بألوان علم مصر باستخدام خيط الصنارة.

تراث البوادي كنوز بلادي

وبالتعاون مع حي الأسمرات ووحدة تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، شهدت مكتبة مصر الجديدة العامة بالأسمرات حوارا مفتوحا بعنوان "تراث البوادي كنوز بلادي" قدمته الباحثة سهام محمد، وتناول عادات وتقاليد البادية في المناسبات الاجتماعية، والأزياء، والمأكولات المميزة لكل محافظة.

ورش للأشغال اليدوية

كما نظمت ورش للأشغال اليدوية، منها صناعة العرائس من الفوم والخيوط، وورشة لصناعة الحلي باستخدام الخرز، هدفت إلى تعزيز المهارات اليدوية، وتوظيف الفن في غرس القيم الوطنية.

وشهدت روضة السيدة زينب عددًا من الورش التي نفذها فنانو قصر ثقافة شهداء 25 يناير، منها تصميم لافتات عن ثورة يوليو، وورشة لإعادة تدوير الأكواب الورقية لصناعة زهور ملونة، إلى جانب ورشة لصناعة المراوح الورقية، وأخرى لرسم علم مصر لترسيخ الهوية الوطنية.

وفي المركز الثقافي بمنطقة "معا"، قدمت محاضرة تعليمية حول التعرف على السلم الموسيقي، نفذها الفنان سراج منير، ضمن الأنشطة التي تهدف إلى اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال والناشئة وتطويرها.

يأتي هذا النشاط ضمن المشروع الثقافي "جودة حياة" الذي ينفذ بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، وفي إطار برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، يستهدف المناطق الجديدة الآمنة، تأكيدًا لدور الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة.