أمير كرارة: "السينما هي اللي بتعيش وسعيد بتعاوني مع هنا الزاهد وياسمين صبري" (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - التقت عدسات “دوت الخليج الفني” بالفنان أمير كراره في العرض الخاص لفيلم “الشاطر” بإحدى سينمات 6 أكتوبر، وهو من بطولته بجانب الفنانة هنا الزاهد والفنان مصطفى غريب وعدد من النجوم الآخرين.

وتحدث الفنان أمير كراره مع دوت الخليج الفني عن كواليس الفيلم وتعاونه مع ابطال العمل وعن أعماله القادمة وإلى نص الحوار:

حدثنا عن فيلم الشاطر بعد غيابك عن السينما العام الماضي؟

لا أنا ما كنتش غايب بعد البعبع ولا حاجة أنا بس بستنى لما ألاقي فكرة كويسة لأن السينما هي اللي بتعيش وتاريخ كبير والناس بتفتكرها.

ما رأيك في المسلسلات الدرامية وعلاقتها بالجمهور؟

طبعًا المسلسلات مهمة جدًا جدًا في رمضان ولكن انت عندك مساحة في رمضان 30 حلقة لكن السينما هم ساعتين يتوصليهم للناس بشكل حلو والناس تتبسط يا يطلعوا يقولوا كلام مش كويس على الفيلم.

ما الذي يفضله الفنان أمير كرارة السينما أوالدراما؟

الإثنين بالنسبة لي نفس الشيء ولو في عملين أتعرضوا عليا واحد في السينما وواحد في الدراما أكيد هقبل الإثنين.

أمير كرارة ومراسلة دوت الخليج الفني إسراء عرفات

حدثنا عن أعمالك الفترة القادمة؟

لا أنا لسه مش محضر لحد دلوقتي أنا بس مستني اخلص الفيلم ويبسط الناس بإذن الله وبعدين أحضر لحاجة جديدة.

مَن من الفنانات التي تشبه طبع أمير كراره في الكوميديا في هذا الوقت؟

لا كلهم لطاف جدًا وهنا الزاهد عسل وقبلها كانت ياسمين صبري كانت دمها خفيف جدًا.

هل أمير كرارة كوميدي في الحقيقه مثل التمثيل؟

لا مش أوي يعني أنا في العادي معقول جدًا لان طبعًا التمثيل بيختلف عن الحقيقة.