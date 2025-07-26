قصور الثقافة بالغربية تحتفي بمكتسبات ثورة 23 يوليو

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أحمد جودة - القاهرة -

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات والأنشطة بمحافظة الغربية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

احتفالات ثقافة الغربية بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

في السياق، استعرض الشاعر مصطفى فريد، الدوافع الشعبية التي دفعت جموع الشعب المصري للمشاركة في ثورة 23 يوليو في عام 1952، حيث استعرض خلال كلمته بمحاضرة أقيمت بقصر ثقافة طنطا بعنوان "ثورات مصر بين الواقع والمأمول"، الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر قبل اندلاع شرارة الثورة، التي طالب خلالها الضباط الأحرار بعدد من المطالب، كان في مقدمتها إقامة جيش وطني قوي، كما تضمنت الاحتفالية فقرات شعرية من القصائد والأبيات لعدد من مواهب الغربية، وعرض غنائي لفرقة طنطا للموسيقى العربية.

وفي بيت ثقافة كفر الزيات، أشار الأديب محمد أمين صالح، رئيس نادي أدب كفر الزيات، إلى أبرز مكتسبات الثورة، حيث أكد أن ثورة يوليو غيرت وجه التاريخ المصري، لافتا إلى أن الدولة المصرية استطاعت عمل عدد من الاصلاحات في قطاعات الاقتصاد، والصحة، والثقافة، والزراعة، علاوة على إقامة العديد من المشروعات القومية، كما استمع الحضور لأمسية شعرية ضمت باقة منوعة من القصائد والأبيات في حب مصر، من خلال الشعراء: علي الفقي، ثناء مطاريد، رضا غريب ومحمود سعد.

مكتسبات الثورة المجيدة

وعن مكتسبات الثورة المجيدة، تابعت المواقع الثقافية بالغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، الاحتفال بالذكرى الـ73 لقيام الثورة، وذلك ضمن عدد من الفعاليات التثقيفية والفنية، التي أقيمت بمكتبات: ابيار الثقافية، ودار الكتب بطنطا، ومحلة أبو علي، وكفر حجازي، وشرشابة، وبيت ثقافة الفريق الشاذلي، وقصر ثقافة المحلة، وبيت ثقافة زفتى، وقصر ثقافة طنطا.