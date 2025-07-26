نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تواصل عروضها الفنية في معرض بورسعيد الثامن للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة لمعرض بورسعيد الثامن للكتاب، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مشاركتها في المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الحراك الثقافي في المحافظات، وإتاحة الكتاب والمعرفة لكافة فئات المجتمع.

معرض بورسعيد الثامن للكتاب

وفي أمسية فنية روحانية شهدها جمهور المعرض، قدّمت فرقة بورسعيد للإنشاد الديني بقيادة المنشد محمد مهران، باقة من الأناشيد والابتهالات والتواشيح الدينية، منها: "بصوا على أنوار نبينا"، "اللهم صل وسلم وبارك عليه"، "قلبي عليه متيم"، "صلى الله على محمد"، و"عاشق جمالك يا طه"، بمشاركة مجموعة متميزة من المنشدين.

إصدارات معرض الكتاب

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بجناح يضم أكثر من 200 عنوان من أحدث إصداراتها في مختلف المجالات الفكرية والأدبية والعلمية والفنية، ضمن جهودها المستمرة لنشر الثقافة الجادة، وتحفيز الجمهور على القراءة واقتناء الكتاب كأداة للوعي والمعرفة.

وينفذ برنامج مشاركة الهيئة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة وسام العزوني. ويفتح المعرض يوميا من الساعة السادسة مساء وحتى الواحدة صباحا، ويختتم المعرض اليوم السبت.