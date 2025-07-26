نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا يفجّر مفاجآت: لا أؤمن بصراع الأجيال.. و"إبراهيم الأبيض" لا يُعاد مرتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خرج النجم أحمد السقا عن صمته ليرد على ما يُتداول عن وجود ما يُسمى بـ "صراع الأجيال" في الوسط الفني، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة لا تمتّ للواقع بصلة، واصفًا إياها بأنها مجرد صناعة إعلامية لخلق مادة للحديث فقط، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها صراع أجيال، دي أرزاق، يعني أنا ابني شغال في الميديا، هصارع ابني؟ أحمد غزي ده أنا اللي مربيه، أبوه صاحبي، يعني هصارع ابن أخويا؟ دي مجرد فرقعات مش أكتر."

وتوقف السقا عند نقطة مهمة تتعلق بجيله الفني، مؤكدًا أن الفضل الحقيقي في ظهوره وظهور أقرانه يعود إلى الفنان الكبير محمد هنيدي، حيث قال: "إحنا ابتدينا بدري، وكنا بنكبر في عيون الجمهور مش بالسن لكن بالشغل. ولولا محمد هنيدي، مكنش حد فينا بقى موجود."

وفي حديثه عن أحد أشهر أفلامه، استعاد أحمد السقا تفاصيل تجربته في فيلم "إبراهيم الأبيض"، واصفًا إياه بالعمل الاستثنائي الذي لن يتكرر، قائلًا: "مش هعرف أعمل إبراهيم الأبيض تاني، ولا مروان حامد هيقدر يخرجه تاني، ولا عباس أبو الحسن يكتبه بنفس الطريقة، ولا في شركة هتغامر تنتجه تاني. الفيلم ده حالة نادرة."

أما عن رأيه في ظاهرة "التريند"، فقد أبدى السقا تحفظًا واضحًا، معتبرًا إياها هوجة مؤقتة ستزول، مشددًا على أنه لا يسعى ليكون ابنه نسخة مكررة منه، بل يتمنى أن يتفوّق عليه، وأضاف بابتسامة هادئة: "لو ابني قالي مش عايز يكون زَيّي، هفرح، وأتمنى يكون أحسن."

يُذكر أن آخر أعمال النجم أحمد السقا هو فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يُعرض حاليًا بدور السينما، ويشاركه البطولة كل من الفنان أحمد فهمي، النجمة غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، رشدي الشامي، مع ظهور خاص لعدد من النجوم مثل طارق لطفي وأوس أوس وآخرين.