نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأنفوشي للموسيقى العربية تتألق في حفل العيد القومي للإسكندرية.. والمسرح كامل العدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وسط حضور جماهيري لافت، شهد قصر ثقافة الأنفوشي، حفلا فنيا ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز الهوية الثقافية وإحياء التراث المحلي.

فرقة الانفوشي بالإسكندرية

أحيا الحفل فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، وشهد الجزء الأول منه مقطوعات موسيقية لمجموعة من أغاني الفلكلور السكندري التي عكست تراث المدينة الساحلية وتاريخها الفني.

أبرز الفقرات

وتواصلت فقرات الحفل الذي استمر لأكثر من ساعتين، مع باقة متميزة من الأغنيات ذات الطابع الاحتفالي والإيقاع المميز، قدمتها الفرقة في أداء فردي، منها: "بين شطين ومية"، "يا إسكندرية"، "بحار"، "عالرملة"، "الدنيا حر"، "عفاريت السيالة"، "إسكندرية ماهيش كورنيش"، "يا مراكب"، و"سلام لإسكندرية"، وذلك بحضور محمد حمدي، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، الفنان حسن وصفي، نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، ومحمد سعد، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والمصايف سابقا، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

أما الجزء الثاني من الحفل، قدمت الفرقة ميدلي غنائي في أداء جماعي، وسط تفاعل كبير من جمهور المسرح الذي امتلأ عن آخره ورفع شعار كامل العدد.

أعقبه فقرة طربية تضمنت مختارات من أغنيات الزمن الجميل، منها "كل ما أقول التوبة"، "ليالي الأنس في فيينا"، "بتنادينى تاني ليه"، والأوبريت الشهير "الليلة الكبيرة"، بمشاركة فريق كورال الطفل.

الأوبريت الاذاعى لفرقة الانفوشي

واختتم الحفل بالأوبريت الإذاعي "حلقة الأنفوشي" للملحن جلال حرب، والذي يعكس ملامح الحياة اليومية للصيادين وتراث المدينة الساحلية العريق.

نفذ الحفل من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ويأتي ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة قصور الثقافة، احتفالا بالعيد القومي للثغر، ويشمل عروضا فنية، وورشا إبداعية، ولقاءات تثقيفية، وتتواصل الفعاليات اليوم السبت في الثامنة مساءً، مع عرض فني لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، بقيادة الفنان ياسر عثمان، تقدم خلاله فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور السكندري.

