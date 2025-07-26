نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض أفلام تسجيلية وندوة ثقافية بنادي سينما أوبرا دمنهور ضمن فعاليات "تراثك ميراثك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار فعاليات "تراثك ميراثك.. محور مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح نادي سينما أوبرا دمنهور يوم الإثنين القادم الموافق 28 يوليو في تمام الساعة السابعة مساء.

عرض فيلمين تسجيليين قصيرين

تتضمن الفعالية عرض فيلمين تسجيليين قصيرين يحتفيان بالتراث المصري وهويته البصرية وهما فيلم الخيامية من إخراج هاشم النحاس وفيلم سحر الأواني من إخراج أحمد إبراهيم

ويعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوى ويشارك فيها الدكتور خالد هنو مؤسس أتيليه هنو لتعليم فن الرسم والتصوير بالإسكندرية والذي أشرف على عدد من المعارض الجماعية والخاصة وصمم العديد من أغلفة الكتب لصالح الهيئة العامة للكتاب ويساهم حاليًا في إعداد كتاب عن الفن التشكيلي المعاصر إلى جانب الدكتورة مليحة شعيب أستاذ الفنون التشكيلية وطرق تدريس التكنولوجيا والوسائل التعليمية

أهمية التراث المصري

تهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على جماليات التراث المصري من خلال السينما التسجيلية وفتح حوار ثقافي مع الجمهور حول أهمية الحفاظ على الهوية البصرية المصرية

نادي سينما اوبرا دمنهور

يذكر أن نادي سينما اوبرا دمنهور بقيمة المركز القومي للسينما شهريا بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ، ويشرف علي النادي الناقد السينمائي احمد النبوى مدير مهرجان القاهره للفيلم القصير ، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.