نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... محمد منير يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّر الكينج محمد منير محركات البحث وتصدر تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما تخطّت أغنيته الجديدة "الذوق العالي" التي تجمعه لأول مرة بالنجم تامر حسني حاجز الـ10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وذلك خلال 10 أيام فقط من طرحها، في إنجاز جماهيري وفني لافت لم يمر مرور الكرام على الوسط الموسيقي وجمهور النجمين العريض.

الأغنية التي جاءت كهدية غير متوقعة للجمهور العربي، جمعت بين اثنين من أعمدة الغناء في مصر والوطن العربي، كلٌ بطريقته الخاصة، محمد منير برمزيته وصوته المتفرّد الذي يحمل رائحة النيل ونبض الجنوب، وتامر حسني بإحساسه العصري القريب من قلوب الشباب، ما شكّل توليفة موسيقية ساحرة اجتمع فيها "الطرب الأصيل" و"الإحساس المعاصر".

"الذوق العالي" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان الموسيقار محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وهي ثلاثية ناجحة أضافت للأغنية نكهة فنية راقية ومتجددة. أما الفيديو كليب فقد تم تصويره بين مواقع مختلفة، من ضمنها منزل الكينج محمد منير نفسه، ما أضفى طابعًا شخصيًا وإنسانيًا على العمل، وجعل الجمهور يشعر بأنه أقرب من أي وقت مضى إلى أحد أهم رموز الأغنية المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا العمل هو أول ديو غنائي رسمي يجمع بين محمد منير وتامر حسني، ما جعل منه مادة دسمة لمواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية، التي تسابقت في تحليل نجاحه وتداول كواليسه. وقد أشاد الجمهور على نطاق واسع بكيمياء الأداء بين النجمين، والتي ظهرت بوضوح في الكليب، حيث كانت نظراتهما المتبادلةوضحكاتهما العفوية خير دليل على الروح الإيجابية التي طغت على العمل.

وتصدّر اسم محمد منير صفحات مواقع التواصل ومنصات البحث، حيث تداول الرواد مقتطفات من الأغنية وكلماتها، وتغنّى البعض باللقاء التاريخي الذي جمع "صوت الوطن" و"نجم الجيل"، معتبرين أن الأغنية بمثابة "جسر موسيقي" بين الماضي والحاضر، بين الحلم والواقع، بين الأصالة والتجديد.