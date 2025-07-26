وليد توفيق يكسر الصمت: "أنا حيّ أرزق.. واللي بيحبّ يروّج للموت يتقّي الله"



القاهرة - محمد ابراهيم -

خرج النجم اللبناني الكبير وليد توفيق عن صمته ليحسم الجدل ويطفئ نار الأخبار الكاذبة التي اجتاحت مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة، والتي روّجت زورًا لخبر وفاته أو دخوله المستشفى إثر وعكة صحية خطيرة.

وفي رد مباشر وبلهجة حاسمة، ظهر توفيق في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، قائلًا: "طلع خبر مش مظبوط كالعادة من السوشيال ميديا، إني توفيت وكنت بالمستشفى.. أنا بألف خير وبصحة جيدة. شكرًا لكل الفنانين اللي سألوا عني، وأنا بخير الحمد لله".

رد وليد لم يكن فقط لطمأنة جمهوره، بل كان أيضًا رسالة واضحة لكل من اختاروا أن يلعبوا على أوتار الأكاذيب: لا مجال للتزييف في حضرة الحقيقة، ولا مكان للشائعات في حياة الفنان الذي يعيش بين جمهوره بشغف وحيوية.

وفي سياق آخر، أثار توفيق ضجة بتصريحاته حول "لقب صوت مصر"، مؤكدًا رفضه لفكرة التصنيفات التي تضع الفنانين في قوالب ضيقة، وقال بوضوح في لقاء تلفزيوني عبر قناة "المشهد": "مفيش حاجة اسمها صوت مصر، شيرين وأنغام وآمال ماهر من الأصوات الأوائل في مصر، والجمهور حبّ أغاني أم كلثوم من أمال ماهر وجورج وسوف، وهما الاتنين قدروا يوصلوا أغاني أم كلثوم للشباب".

وأردف توفيق بواقعية تنمّ عن خبرة عمرها عقود في الساحة الفنية: "أنا مبحبش التصنيف، زمان كان فيه لأنهم كانوا قليلين، دلوقتي كل واحد الأول في لونه، لكن أمال ماهر تُعتبر من المطربين الأوائل في مصر والوطن العربي".

بهذا الردّ المزدوج، يكون وليد توفيق قد ردّ على الشائعات بطريقته، وأرسل رسائل فنية صريحة لا تخلو من الاحترام والتقدير لرموز الغناء المعاصرين، مثبتًا مرة جديدة أنه ليس فقط صوتًا عربيًا خالدًا، بل موقفًا يليق بنجم يعرف تمامًا كيف يحمي تاريخه، ويصنع مستقبله بصوته، لا بصوت الشائعات.