نورهان منصور: الجمهور بيتلخبط بيني وبين شقيقتي رانيا.. وفاتن حمامة مثلي الأعلى (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - التقت كاميرات دوت الخليج الفني بالفنانه نورهان منصور، أثناء العرض الخاص لفيلم الشاطر باحدى سينمات اكتوبر وتحدثت عن رايها في الفيلم وابطال العمل وتكشف لنا عن الاعمال القادمه الخاصه بها.

وكشفت الفنانه نورهان في حوار خاص مع دوت الخليج الفني عن رايها في الفيلم واعمالها القادمه وإلي الحوار..

ما هي توقعاتك للفيلم بعد نشر البوسترات والبرومو الخاص بالفيلم؟

الفيلم المتوقع إنه يعمل نجاح كبير لان الناس بتحب الاكشن أوي خصوصًا في فتره الصيف وكمان اندماج الاكشن مع الكوميديا دي حاجه بتخلي الاختيارات كلها بتصب في الناحيه دي من الافلام فاعتقد إنه هيكسر الدنيا.

الناس على السوشيال ميديا بتتلخبط بينك وبين الفنانه رانيا، ما هي الأشياء التي تميز بينكم؟

بالنسبة للشكل في اختلاف كبير بس يمكن مش واصل للناس دلوقتي بس هي شويه فروق في الملامح لكن الشخصيه احنا مختلفين تمامًا وفي حاجات مشتركه بيننا يعني في اهتمامات مشتركه وهوايات مشتركه بيننا واعتقد ان انا التاريخ الفني مش كبير وفي حاجات كثير أوي عاوزه اعملها بس انا توقعاتي على المدى الطويل الناس هتعرف تميزنا بسهوله.

حدثينا عن أعمالك الفتره الجايه؟

ان شاء الله عندي موضوع مسرح ولكن انا لا احب التصريحات التي تسبق اوانها فلسه احنا شغالين عليه اول ما يجهز هعلن عنه.

ما هي مثلك الأعلي بالنسبه للفنانات في الجيل الجديد والقديم؟

في الجيل القديم أنا بحب أوي فاتن حمامه ولما كنت بتفرج عليها وانا صغيره كنت بحب افلامها وبحس ان هي عندها خامه عريضه جدًا وطبعًا سعاد حسني أكيد، وفي الجيل ده في ناس كثير أوي انا معجبه بشغلهم ماأحبش ابقى تقليد منهم بس طبعا احب جدًا ان انا أتفرج على الاعمال بتاعتهم كجمهور زي منى زكي، منه شلبي، امينه خليل هند صبري، وهنا الزاهد بيعجبني جدًا جدًا تمثيلها وفي ناس تانيه كتير مش عايزه أنسى حد.

ما هو الشيء الذي يجعلك تقبلي الدور أو ترفضيه في العمل؟

أنا بيعجبني أوي فكره الدور نفسه يكون مختلف ومميز وكمان يكون التركيبه نفسها الخاصه بالعمل الفني مميزه، مخرج محترم وسناريو رائع والكاست مميز، دي الحاجات اللي بتلفت نظري أكثر من باقي العوامل.