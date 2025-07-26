نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مهرجان “ليالينا في العلمين” بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت بمدينة العلمين الجديدة فعاليات مهرجان "ليالينا في العلمين"، الذي يُقام بالتعاون بين وزارتي الثقافة والإسكان، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

انطلاق مهرجان ليالينا في العلمين

وشهد أمس الليلة الافتتاحية عروضًا فنية متميزة على المسرح الروماني، بمشاركة الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، شعبة الآلات الشعبية التابعة لبيت الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وفرقه الموسيقي الشعبيه بقياده الفنانه لبني الشيخ، أيضا ابدعت فرقه انغام الشباب شباب لايف بقياده الاستاذ وليد الحسيني مع اجمل الاغاني وتفاعل من الجمهور.

مشاركة قطاعات وزارة الثقافة



وتشارك وزارة الثقافة بعدد من قطاعاتها، من بينها: البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، دار الأوبرا المصرية، قصور الثقافة، السيرك القومي، صندوق التنمية الثقافية، أكاديمية الفنون، وغيرها، وذلك من خلال عروض فنية وترفيهية مجانية تُقام أسبوعيًا أيام الخميس والجمعة والسبت حتى 29 أغسطس.



مشاركة فرقة رضا بمهرجان العلمين

واليوم السبت مع فرقة رضا للفنون الشعبية واجمل الرقصات من تصميم المبدع محمود رضا وعلي انغام الموسيقار علي اسماعيل وعوده للفن الاصيل واجمل التابلوهات الاستعراضية.