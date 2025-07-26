نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يفتح النار على فنان: "اتصورت رقم 4؟ طب شوف مين كان رقم1" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



في خطوة مفاجئة وغير معتادة من النجم تامر حسني، خرج عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" ليوجه رسالة نارية ولكن راقية، حملت بين طياتها الكثير من العتب الذكي، والتلميح الذي لا يفتقر إلى الوضوح، وذلك عقب تصرف من فنان كبير لم يسمّه نشر صورة تامر في خاصية "الستوري"، مشيرًا فيها إلى أنه يحتل المركز الرابع في ترتيب الألبومات، ما اعتبره تامر محاولة غير نزيهة للتقليل من نجاحه.

وكتب تامر حسني: "مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي أنا بحبه وبقدّره، ينزل صورتي عنده في الستوري بكذا طريقة يبين فيها إني رقم ٤؟ وهو عارف إن ألبومي مش ٤ أصلًا! بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله بالكامل، وكنت رقم ١ من أول يوم في الأسبوع الأول."

ولم يكتفِ تامر بالإشارة إلى نجاحه، بل أكّد بالأدلة الدامغة: "ناس كتير جمعتلي النتائج دي، بس أنا ما نشرتهاش. لأن في النهاية، الأرقام بتتغير، وكلنا بنتحرك فوق وتحت بس اللي مهم فعلًا إن الناس اتكلمت عن (ألبوم لينا معاد) بكل خير، وده اللي يهمني، وده النجاح الحقيقي."

وأضاف الفنان، المعروف برصانته في الخلافات الفنية: "أنا كنت رقم 1 لأيام كتيرة بعد نزول الألبوم. وحتى لما شفت إن أغانيا في التريند أعلى وهو كان تحتي، احترمت صورته واحترمت جمهوره، وما نزلتش ولا صورة توضح ده، ولا كتبت خبر واحد يقول إن ألبومي متصدر عليه."

وتابع تامر حسني بلهجة جمعت بين الذكاء واللباقة: "كنت بحتفل مع جمهوري، من غير ما ألمّح لأي حد، من غير ما أقلل من مجهود فنان تاني. بس مش فاهم ليه هو عمل كده؟ لأنه فنان كبير ومش محتاج يعمل كده أساسًا… بس على كل حال، ألف مبروك."

كلمات تامر حسني أثارت تفاعلًا واسعًا من جمهوره، الذي عبّر عن دعمه الكامل له، مؤكدًا أن الردّ جاء محترفًا وعاقلًا، يعكس شخصية فنان يعلم مكانته ولا يحتاج إلى استعراض زائف أو مقارنات مؤذية.

ويُذكر أن ألبوم "لينا معاد" الذي أطلقه تامر منذ أيام، حصد ملايين المشاهدات في فترة قصيرة، وتصدّر تريند "يوتيوب" في مصر وعدة دول عربية، وهو ما دفع جمهوره لإطلاق هاشتاج: تامر رقم1بالفن مش بالصور.

ويبدو أن تامر، الذي لطالما عُرف بتجاهل الضجيج والردّ بالأعمال، اختار هذه المرة أن يعلّق ولكن بطريقته، فكانت رسالته كالسهم المغلف بالحرير: لا تؤذي، لكنها تصيب المعنى.