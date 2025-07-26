مواهب ٢٣يوليو للاداء الحركى تحتفل بعيد إذاعة وسط الدلتا الثقافي ال43

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أحمد جودة - القاهرة -

شاركت فرقة مواهب ٢٣ يوليو للاداء الحركى ، حفل فنى بالمركز الثقافي لمدينة طنطا ، نظم بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، والإذاعة المصرية، برئاسة د. محمد لطفي، وبحضور لفيف من القيادات الإعلامية والصحفية ورواد الإذاعة بمحافظة الغربية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، لإحياء التراث الشعبي والفني لأبناء المحافظات المصرية.

صوت التراث من قلب الدلتا

بدأت فعاليات الحفل، التي جاءت بعنوان "صوت التراث من قلب الدلتا"، بعزف للنشيد الوطني، بينما قدمت فرقة مركز تنمية المواهب للأداء الحركي بمسرح 23 يوليو بالمحلة الحفل الفني بتقديم باقة منوعة من الفقرات الاستعراضية، حازت من خلالها على إعجاب الحضور، ومن بينها: انتباه، صوت بلادي، تحيا مصر، وحلوة بلادي، اخدنا القرار ، متجمعين ، بالإضافة الى احياء اغانى التراث الاذاعى و منها "اذاعتنا بالحب ماشاء الله ، صوت الاذاعة ، اذاعة وسط الدلتا " من تدريب عمر البدري، وفريدة المصري، ومن إخراج عبد الرحمن سالم،

تأتى تلك الفعالية الفنية، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وبإشراف الفنان المخرج محمد صابر، المشرف العام لبرنامج "مواهبنا مستقبلنا" ، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.