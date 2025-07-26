"مصطفى غريب: لو ربنا كتبلي مكسب السنة دي فهو أمير كرارة"

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أحمد جودة - القاهرة -

في تجربة وصفها بالمكسب الحقيقي لمشواره الفني هذا العام، عبّر الفنان مصطفى غريب عن سعادته الكبيرة بمشاركته في فيلم "الشاطر" إلى جانب النجم أمير كرارة، معتبرًا أن هذه التجربة ليست فقط محطة فنية مميزة، بل فرصة نادرة للتعلم والتطور وسط أجواء فنية مليئة بالدعم والإبداع.

وفي حواره مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، لم يُخفِ مصطفى انبهاره بشخصية كرارة على المستويين المهني والإنساني، قائلاً: "الراجل ده مفيش زيه... اكتشاف حقيقي، والله العظيم أنا اعتبرته مكسب السنة دي بكل أمانة"، مشيرًا إلى أن وجوده إلى جوار كرارة أضاف الكثير إلى تجربته كممثل.

مصطفى يؤدي في الفيلم شخصية "فتوح"، وهي شخصية تشاركه مغامرة مشوّقة مليئة بالكوميديا والأكشن إلى جانب "أدهم"، الشخصية التي يجسدها أمير كرارة. وبخفة ظله المعتادة، لخّص مصطفى أجواء الفيلم قائلاً: "إحنا بنتحط في مهمة مش بتاعتنا... وبنحاول نخرج منها بأي طريقة"

وعن كواليس التصوير، تحدث غريب بنبرة مليئة بالامتنان والراحة، موضحًا: "اللوكيشن كان مريح جدًا، مافيش أي ضغط. ولو في حاجة أكشن صعبة، أستاذ أمير هو اللي بيتصدر، فأنا كنت مرتاح الصراحة".

وأكد مصطفى غريب أنه يختار أعماله الفنية بناءً على الإحساس بالجودة والصدق، وليس مجرد التواجد، مشيرًا إلى أن ما يعنيه في المقام الأول هو إرضاء الجمهور: "أنا بشتغل على الحاجات اللي بحس إنها تستاهل... ويا رب تعجب الناس، لأن في الآخر التوفيق من عند ربنا".

الجدير بالذكر أن فيلم "الشاطر" يجمع بين عناصر الكوميديا والحركة، ويُنتظر عرضه خلال الموسم القادم، وسط ترقّب كبير من جمهور النجمين.