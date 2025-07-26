نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الموسيقيين تنتفض: بلاغ قانوني ضد طارق الشناوي بعد اتهامات «مسيئة» و«تشهيرية» بحق مجلس النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في تطور جديد على خلفية الجدل الدائر حول قرارات نقابة المهن الموسيقية بشأن الفنان راغب علامة، أعلن المحامي أحمد مهنا، المستشار القانوني للنقابة، أن النقابة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الناقد الفني طارق الشناوي، عقب تصريحاته التي وصف فيها قرارات النقابة بالعشوائية وغير المدروسة، وذلك خلال ظهوره في برنامج "الستات" عبر قناة النهار.

وأوضح مهنا أن الشناوي لم يكتفِ بوصف القرارات التنظيمية للنقابة بأنها عشوائية، بل تجاوز حدود النقد الفني المشروع، ولجأ إلى استخدام عبارات تمس الكرامة وتهكم واضح على قيادة النقابة ومجلسها، مشيرًا إلى أن هذه العبارات تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير وتدخل في نطاق التشهير والقذف العلني والازدراء، وهو ما يُشكل جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون المصري، سواء في قانون العقوبات أو قانون تنظيم الاتصالات.

وأضاف المستشار القانوني: "النقابة لن تتهاون في الدفاع عن هيبتها، وستواجه أي تطاول يطال مؤسساتها وأعضائها بكل حسم، ولن تسمح بمرور مثل هذه الإساءات دون رد قانوني رادع".

ويأتي هذا التصعيد على خلفية أزمة تصاعدت مؤخرًا بعد إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، وقرار استدعائه للتحقيق، بسبب ما وصفه النقيب مصطفى كامل بأنه "سلوك مُشين" خلال إحدى حفلاته بالساحل الشمالي، يتعارض مع العادات والتقاليد المصرية. وفي تصريح سابق، أكد مصطفى كامل أن "ما حدث على مسارح مصر لا يمكن السكوت عليه"، مشددًا على أن "هذه المسارح اعتلاها الكبار، وكانت دائمًا عنوانًا للرقي، لا مرتعًا لمظاهر غير منضبطة".

ومن جانبه، كان راغب علامة قد رد على الانتقادات قائلاً: "البنت باستني في بوقي وأنا معرفهاش... واللي حصل معايا بيحصل بقاله 35 سنة"، بينما كشف مصطفى كامل أن النقابة تمتلك مقاطع فيديو وصفها بـ"الخادشة" من الحفل، وأكد أن هناك من يحاول تزييف الحقائق وخلط الأوراق لحسابات مشبوهة.

وبين تضارب الروايات، يبقى الشارع الفني في حالة غليان، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المقبلة، وما إذا كانت ستفتح فصلًا جديدًا في معركة الصلاحيات بين النقاد، والنقابات، ونجوم الفن.