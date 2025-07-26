نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزة لبيب تدافع عن ليلى طاهر وتثير الجدل مجددًا: "الراجل ممكن يبص.. بس باحترام في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أطلت الفنانة القديرة عزة لبيب على جمهور برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، حيث فتحت قلبها للحديث عن عدد من القضايا الفنية والاجتماعية، كان أبرزها موقفها من قرار اعتزال الفنانة ليلى طاهر، وتعليقها على الجدل المثار حول تصريحها السابق عن مغازلة الرجل للنساء أمام زوجته.

وأكدت عزة أن قرار ليلى طاهر باعتزال الفن قرار صائب تمامًا، مشيرةً إلى أن "ليلى معتزلة بقالها سنين، ومافيش حد كتبلها حاجة تليق بتاريخها الكبير، وهي اتخذت القرار عن قناعة تامة".

وأضافت بحسرة: "هي بتزعل من الشائعات اللي بتطلع عليها وبتقولهم أنتم مستعجلين عليا ليه؟، دمها تقيل الشائعات دي ومفيش مبرر لها".

لكن التصريح الذي خطف الأنظار وأشعل السوشيال ميديا من جديد، كان ردها على الجدل الذي أثير عقب حديث سابق لها عن تقبّل المرأة لمغازلة زوجها لامرأة أخرى أمامها، حيث قالت بصراحة:

"أنا شايفة إنه مفيش مشكلة لو الراجل اللي معايا أثنى على جمال واحدة قدامي.. الله جميل يحب الجمال، ده مش هيقلل من كرامتي ولا من قيمتي".

وتابعت: "إحنا الاتنين ممكن نقول الله.. شعرها حلو! بس بشرط: لازم الراجل يحترم الست اللي معاه، والموضوع مايزيدش عن حده"

وهو التصريح الذي اعتبره البعض جرأة غير معتادة، بينما رأى آخرون أنه نظرة واقعية ومنفتحة للغيرة في العلاقات العصرية.

وعن جديدها الفني، اختتمت لبيب الحوار بالإشارة إلى أن آخر ظهور درامي لها كان من خلال مسلسل "حرب الجبالي" الذي شاركت فيه إلى جانب نخبة من النجوم على رأسهم أحمد رزق، هبة مجدي، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، دنيا المصري وغيرهم، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.