نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين رحمي تخترق جدار التكرار بـ«يسرا» في ما تراه ليس كما يبدو.. وتجربة درامية تغرد خارج السرب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



في موسم درامي يفيض بالتكرار والاجترار، تطل علينا الفنانة ياسمين رحمي بدور يحمل ملامح مختلفة تمامًا عن ما اعتدنا رؤيته على الشاشة، حيث تقدم شخصية "يسرا" ضمن حكاية "هند"، واحدة من القصص السبعة في مسلسل "ما تراه.. ليس كما يبدو"، والذي يُعد من أبرز إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتظر عرضها خلال شهر أغسطس المقبل.

حكاية هند، من تأليف هند عبد الله وإخراج خالد سعيد، تنتمي إلى نوعية الحكايات القصيرة التي تعتمد على حبكة مركزة وإيقاع سريع، لكنها لا تتخلى عن العمق والبعد الإنساني وهنا، يأتي دور "يسرا" كأخت صغرى للفنان حازم إيهاب، فتاة بسيطة لكنها حاضرة بقوة في حياة شقيقها، تؤازره، وتكون له سندًا في أوقات الانكسار.

هذا الرابط العائلي العاطفي هو ما منح الشخصية زخمًا ومصداقية، خصوصًا مع الأداء الناضج الذي تُقدمه ياسمين، والتي بدا أنها تتعامل مع الدور كمساحة إنسانية قبل أن يكون مجرد أداء تمثيلي.

وفي تعليقها على الشخصية، قالت ياسمين رحمي: "أنا بقدّم شخصية يسرا، البنت اللي بتحب أخوها جدًا وبتقف في ضهره طول الوقت العلاقة بينهم مميزة جدًا، وفيها مواقف بتُحرك المشاعر بصدق.. ده غير إن الكواليس كانت مليانة حب وتفاهم، وأنا ممتنة للتجربة دي جدًا."

الكواليس بالفعل كانت مختلفة، وفق تصريحات ياسمين، حيث أشادت بروح العمل مع صُنّاع الحكاية، معتبرة أن العمل مع المخرج خالد سعيد والمؤلفة هند عبد الله شكّل لها فرصة فنية لا تُنسى، واصفة الأجواء بـ"اللذيذة والمليئة بالإبداع".

في المقابل، تستمر كاميرات المسلسل في تصوير باقي الحكايات الست الأخرى، في سباق مع الزمن للانتهاء من العمل بالكامل استعدادًا لانطلاق عرضه المرتقب، وسط توقعات واسعة بأن يحقق المسلسل نقلة في نوعية الدراما القصيرة، التي باتت تستهوي جمهور المنصات الرقمية والتلفزيون على حد سواء.

من ناحيته، صرّح المنتج كريم أبوذكري أن مسلسل "ما تراه.. ليس كما يبدو" يختلف جذريًا عن كل ما قدمه في السابق، قائلاً: "دي تجربة فيها مخاطرة فنية محسوبة.. كل حكاية فيهم عبارة عن عالَم مستقل، والتنوع ده بيخلق حالة مختلفة." وأضاف أن العمل يحمل بصمة إخراجية وكتابية حقيقية تسعى لتغيير شكل القصة الدرامية القصيرة في مصر.

وبعيدًا عن الدراما، يُنتظر أن تظهر ياسمين رحمي قريبًا على شاشة السينما من خلال فيلم "طلقني"، إلى جانب نخبة من النجوم في مقدمتهم كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، محمد محمود، ومحمود حافظ. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وهو من الأعمال الكوميدية الاجتماعية المتوقع أن تحظى بمتابعة كبيرة في دور العرض.