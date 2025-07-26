لهذا السبب.. وفاء عامر تتصدر تريند جوجل



القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدرت الفنانة وفاء عامر تريند محركات بحث جوجل نظرا لاتهامها بتجارة الأعضاء حيث خرجت عن صمتها لتؤكد أنها بدأت فعليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد إحدى السيدات على تطبيق "تيك توك"

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، روت وفاء تفاصيل صادمة عن السيدة المعنية، التي ادعت زورًا أنها ابنة الرئيس الراحل حسني مبارك، وبدأت في بث سلسلة فيديوهات عبر المنصة تحمل إيحاءات خادشة وادعاءات مباشرة تمس وفاء بشكل شخصي، بالإضافة إلى تطاولها على رموز وطنية لها باع طويل في خدمة الدولة المصرية.

وأعربت الفنانة عن صدمتها من تصاعد هذه الموجة من "التنمر الرقمي" الذي لم يعد يكتفي بالإساءة، بل يذهب إلى محاولة تدمير سمعة فنية بُنيت عبر سنوات طويلة من الاجتهاد والاحترام، وقالت بوضوح: "أنا لا أتنازل عن حقي، وسأترك القانون يرد على من يحاول تشويهي".

كما كشفت أن المتهمة سبق أن خضعت لعلاج نفسي داخل أحد المستشفيات، وتستغل الآن شهرة مواقع التواصل وبعض المتابعين لإشعال الجدل والإساءة للفنانين المصريين بطريقة ممنهجة ومقصودة.

من جانبه، طالب الإعلامي سيد علي بوضع ضوابط واضحة تميز بين الفنان الحقيقي صاحب الرسالة، وبين بعض "المتطفلين على الفن" ممن اكتسبوا شهرتهم من السوشيال ميديا عبر افتعال الفضائح. وناشد الفنانين بأن يحموا صورتهم وكرامتهم من هذه الحملات الموجهة.

وفي ختام حديثها، وجهت وفاء عامر رسالة إلى جمهورها ومتابعيها قالت فيها: "أرجوكم ما تصدقوش كل اللي بيتقال على تيك توك، في ناس هدفها تدمير سمعة الفنانين والرموز الوطنية علشان شوية مشاهدات، بس القانون موجود والحق هيرجع."