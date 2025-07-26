أحمد سعد يتعاون مع دنيا سمير غانم في أغنية "أشرار" من فيلم "روكي الغلابة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة دنيا سمير غانم برومو أغنية "أشرار" من فيلم روكي الغلابة، التي تجمعها بالنجم أحمد سعد.

https://www.instagram.com/reel/DMikLkqtUsn/?igsh=dWp1cmUzZ2RweWY1

موعد طرح اغنيه "أشرار"

و من المقرر طرح اغنيه "أشرار" يوم 27 يوليو الجاري، وهي من أحدث أفلام دنيا سمير غانم "روكي الغلابة"، المقرر طرحه في السينمات يوم 30 يوليو.

كلمات اغنية "أشرار"

وجاءت كلمات اغنية "أشرار" كالتالي: "اللي بيحبونا على جنب، واركن على جنب التانيين، إحنا يا ناس نفسنا نتحب، بنوعية ناس حلوين، عايزين حد يكلم حد يتصرف لنا في الوحشين يبيعهم كيلو يبيعهم فرط بس يبقى حد أمين مش عايزين حوالينا أشرار، ولا حد ييجي علينا بخسارة، ناس سالكين حوالينا كتير، بس إنت محتاج لك نضارة"

ابطال فيلم "روكي الغلابة"

ويشارك في بطولة فيلم "روكي الغلابة" إلى جانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إيمي سمير غانم، كايلا رامي رضوان ابنة دنيا سمير غانم، أحمد سعد، أوس أوس، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.