نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب توفيق يطلق أحدث أغنياته «السهرة جامدة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الفنان إيهاب توفيق، أحدث أغانيه «السهرة جامدة»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

تفاصيل اغنيه «السهرة جامدة»

واغنية «السهرة جامدة» من كلمات وليد غزالي، والحان مدين، وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف

أحدث حفلات إيهاب توفيق

ومن جهة أخري، من المقرر أن يحيى إيهاب توفيق، حفلًا غنائيًا يوم 4 أغسطس المقبل في تونس، حيث يقدم باقة متميزة من أغنياته الشهيرة والمحببة لدى جمهوره.

آخر أعمال إيهاب توفيق

وكان اخر اعمال إيهاب توفيق هي أغنية «سيبك من قال» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتفاعل، وايضا ظهر في مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

كما طرح اغنية “ليكي عندي” والتي طرحت مؤخرًا على جميع مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، أغنية ولا حاجة والتي طرحها في شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات محمد هلال، ألحان عصام كاريكا، توزيع باسم منير.