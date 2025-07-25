في هذا الموعد.. نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد نجوى كرم، لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في دبي

ومن المقرر ان تحيي نجوى كرم حفلها في دبي يوم 30 سبتمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

أحدث اعمال نجوى كرم

سبق، طرحت نجوى كرم باقي أغنيات ألبومها الجديد، الذي أعطته عنوان "حالة طوارئ"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والأغنية الثانية حملت عنوان "شريك قلبي"، وهي أغنية تحمل إحساسًا ناعمًا، تعاونت فيها مع إيفان نصوح في الكلمات والألحان، وواصل هادي شرارة توزيعها بأسلوبه المتجدد، فيما تولّى إيلي بربر الميكس والماستر.

وتحت عنوان "أيّا أنا بدّك" جاءت الأغنية الثالثة، والتي تعيد نجوى كرم الشراكة مع الشاعر نزار فرنسيس، ويعود معها الملحن عماد شمس الدين، بينما حافظ التوزيع والميكس على هوية الألبوم مع هادي شرارة وإيلي بربر، أغنية "وينك حبيبي"، التي كتب كلماتها الشاعر طلال حيدر، ووزّعها وأشرف على الميكس والماستر فادي جيجي.

اخر اعمال نجوى كرم

وكان اخر اعمال نجوى كرم هو كليب الذي يحمل اسم “تعا نقعد”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” و3 منصات للموسيقى، وهي من كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع موسيقي هادي شرارة.