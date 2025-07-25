نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناني سعد الدين عن عفاف شعيب: 'مبتشتغلش ومتضايقة إنهم ناسينها.. لكن وعدتني تطلعني عمرة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة ناني سعد الدين عن حبها الكبير للفنانة القديرة عفاف شعيب، حيث أكدت أنها على تواصل دائم بها، مشيرة إلى أن شعيب وعدتها بأن تتكفل بعمرة لها، بعد أن علمت بأن ناني تحلم بزيارة بيت الله.

كما أكدت ناني سعد الدين أن عفاف شعيب تمر بأزمة نفسية بسبب ابتعادها عن الساحة الفنية، حيث قالت خلال لقائها في برنامج "بنظرة تانية"، الذي يقدمه الإعلامي محمود الجلفي عبر قناة الشمس: عفاف شعيب ست خيرة ومبتسبنيش، ووعدتني بالعمرة لما قولتلها نفسي اعمل عمرة لأبويا وأمي، قالت لي عمرتك عليا، بشكرها جدا على موقفها.. ربنا يزود خيرها، هي متضايقة جدا إنهم ناسينها ومش بتشتغل.

وتطرقت ناني سعد الدين في الحديث عن حالة الجدل المثارة في الفترة الاخيرة، بسبب انقسام الآراء حول دخول البلوجر التمثيل، حيث دعمت الفنانة موقف النقابة ضد تلبلوجر، فقالت: البلوجر فاكرين نفسهم نجوم، الست اللي بتقعد تاكل فسيخ على الشاطيء محدش يعرفها، وميقدروش يشيلوا مسلسل عايزين يعملوا نفسهم نجوم وخلاص.