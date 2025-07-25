شعرت بالذل والإهانة.. ناني سعد الدين: بكيت بسبب محمد سامي وقعدت سنة في البيت دون شغل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ناني سعد الدين كواليس عملها مع المخرج محمد سامي، في مسلسل سيد الناس، حيث روت الفنانة موقفا جمعها بالمخرج الشهير، أكدت من خلاله أنها بكت بسبب ما فعله سامي في الكواليس.

وتحدثت ناني سعد الدين عن هذا الأمر، خلال لقائها مع الإعلامي محمود الجلفي في برنامج "بنظرة تانية"، المذاع عبر قناة الشمس، حيث قالت: محمد سامي كان له مقر في اللوكيشن، وبيكتب المسلسل من أول وجديد بيدينا المشاهد في وقتها وإحنا في التصوير، والفنانين بياخدوا الأداء من محمد سامي، وأداء عمرو سعد في سيد الناس سببه المخرج.

واستكملت ناني سعد حديثها عن محمد سامي: بخاف منه أوي، أول ما يدخل اللوكيشن الكلام اللي حفظاه بنساه، وخوفي منه بسبب رؤيتي لخلاف بينه وبين فنان كبير في سيد الناس، غلط في زميل لنا وأهانه، وأنا بخاف منه لأني مكنتش منتظرة حد يغلط فيا.

وفي النهاية، أوضحت ناني سعد الدين أن قلة ظهورها في أعمال فنية سببه "الشللية" في هذا المجال، حيث قالت: الواحدة لو ماتت محدش يعرف إنه ا ماتت غير من على السوشيال، دلوقتي محدش يعرفنا الفن بقا شللية، انا قعدت سنة كاملة مبتشغلش، لكن الرزق بتاع ربنا، وأنا حسيت بالذل الإهانة، وبتمنى من ربنا اسيبها.