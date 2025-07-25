شاهد.. محمد نور يطرح "نور" اول أغاني البومه "وريني" لصيف 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح منذ قليل المنتج محمد علام أغنية "نور" للنجم محمد نور أول أغاني ألبومه الجديد "وريني" الذي يطرحه طول فتره صيف ٢٠٢٥ وذلك علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

بوستر أغنية “نور” للفنان محمد نور

تفاصيل أغنية “نور” من ألبوم “وريني” للفنان محمد نور

"نور" من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع هشام البنا وانتاج محمد علام كيوب ميوزك وتنفيذ الفيديو محمود صبري وميكس وماستر هشام البنا وهي الأغنية الاولي ضمن البوم "وريني".

تفاصيل ألبوم “وريني” للفنان محمد نور

وفي سياق متصل يذكر أن ألبوم “وريني” للفنان محمد نور يتكون من ٦ اغاني هم "نور" و"من السبت للخميس" و"عجبك حالي" و"كنا ناويين خير" و"وريني" و"اهلا وسهلا"، ومن المقرر أن يطرحوا طوال فترة الصيف لعام 2025.

آخر أعمال الفنان محمد نور

مع العلم مؤخرا إنه قد طرح اخر اغانية بعنوان "هو في كده" الذي احتلت التريند منذ طرحها علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

الفنان محمد نور

هو في كدة" من كلمات محمد السوكني وألحان وتوزيع محمد قماح وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ومكس وماستر خالد رؤوف ومونتاج محمود صبري وتم تصميمها بأحدث تقنيات ال AI.