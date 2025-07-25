بفستان أسود قصير.. روبي تخطف الأنظار بإطلالتها في حفلها بالساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة روبي الانظار بإطلالتها في حفلها بالساحل الشمالي الذي أحيتها مساء أمس الخميس، وذلك ضمن موسم حفلات صيف 2025.

أحدث ظهور لـ روبي

وظهرت روبي بإطلالة جذابه، حيث ارتدت فستان أسود قصير، ووضعت مكياج أبرز ملامح وجهها، وتركت شعرها الاسود القصير منسدلا علي كتفيها.

اخر حفلات روبي

سبق، وأحيت روبي مؤخرا حفلا غنائيا في ثالث ليالي مهرجان "مراسي"، حيث جمعها المسرح بالنجم أحمد سعد.

اخر اعمال روبي الغنائية

وكان اخر اعمال روبي هو دويتو جمعها مع الفنان أحمد سعد بعنوان "تاني"، ضمن أغنيات ألبومه الجديد "بيستهبل"، من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبدالواحد.

كلمات اغنية تاني

يا نهار أبيض هي تاني

مش كنا خلصنا ليه جاية تاني؟

طبعا هاتقولي جيالي صدفة

هو انتي فاكراني ياباني

يانهار أبيض هو تاني

جاي يرقص قلبي تاني

خلصت منه أنا في الحقيقه

قام راح طالعلي فالأغاني

تاني انتي تاني

طلعالي دايما هنا وهناك

تاني إنت تاني

غلبت قلبي يا واد بهواك

تاني أنت تاني

لسه الجلالة طبعا وخداك

تاني أيوه تاني

إديني جيت ورقصت معاك.. تاني تاني

كنت فاكرِك فترة عادي

وهتيجي متأخر حياتي

طلعتي مظبوطة بالدقيقة

وكأن بابا كان ساعاتي

كنت فاكرة قلبي هادي

لحد لما جيت قصادي

فضل يدق يا ابن اللذينة

كأن بكرة عيد ميلادي

آخر أعمال روبي الدرامية

ويعد مسلسل "إخواتي"، آخر أعمال روبي الدرامية، وعرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025، حيث ضم العمل بجانبها كلا من نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح.