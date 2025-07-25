بفستان قصير.. نرمين الفقي تتألق بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانه نرمين الفقي في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بإطلالة صيفية أنيقة، خلال استمتعها بأوقاتها مع أصدقائها.

أحدث ظهور لـ نرمين الفقي

أطلت نرمين الفقي بفستان قصير يجمع بين اللونين الأبيض والأحمر، وسندل احمر بخيوط، وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها، ووضعت مكياج يبرز جمال ملامحها.

نرمين الفقي عضوة في لجنة تحكيم دولية

من ناحية أخرى، كشف مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن انضمام النجمة نرمين الفقي لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة في دورته الثالثة خلال الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر 2025.

اخر اعمال نرمين الفقي

وكان اخر اعمال نرمين الفقي هو مسلسل "محارب" اخر اعمال نرمين الفقي، وهو من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

أحدث اعمال نرمين الفقي

كما تشارك نرمين الفقي في مسلسل "بعد النهاية" عبارة عن 15 حلقة وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي وهو من تأليف فداء الشندويلي بطولة نرمين الفقي، ريهام سعيد، هالة فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، صبري عبدالمنعم وظهور متميز للنجم تامر عبدالمنعم ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.