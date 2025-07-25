حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه "تيجوا نفرفش" بالتعاون مع روتانا

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان حميد الشاعري أحدث أغانيه التي تحمل اسم "تيجوا نفرفش"، والذي يتعاون فيها مع مجموعة روتانا للموسيقى.

تفاصيل اغنيه "تيجوا نفرفش"

وتعد اغنيه "تيجوا نفرفش" ثاني أغاني ألبوم حميد الشاعري مع روتانا، والتي يتناسب لونها مع أجواء إجازة الصيف، وتعاون "حميد" في الأغنية مع الشاعرة سارة سعيد، والملحن هيثم نبيل، والموزع زووم.

أولى أغاني ألبوم حميد الشاعري مع روتانا

وكانت أولى أغاني ألبوم حميد الشاعري مع روتانا لعام 2025 بعنوان "ده بجد" وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا عقب طرحها، والأغنية من كلمات السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مؤمن ياسر، وميكس ماستر وإشراف فني لـ حميد الشاعري.

كلمات اغنية "تيجوا نفرفش"

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: ده بجد... ولا بيتهيألي.. اشوفك هنا قدامي معقول... يتحقق اللي في بالي ده أنت.. ولا صورة في خيالي، طب كنت فين وأراضيك فين ده أنا كنت عايش بدور عليك، بسأل كمان في كل مكان لوحد شافك ياخدني ليك، معقول أنا وأنت نرجع لبعض خلاص.. والأحلى إن أنا وأنت بنفس الإحساس، حتى الملامح هي هي يا ناس.. ولا كبرنا ولا اتأثرنا بالأيام.

اخر اعمال حميد الشاعري

وكان اخر اعمال حميد الشاعري هي أغنية "جوانا حنين"، من كلمات هيثم نبيل وكريم سامي، وغناء، وألحان، وتوزيع حميد الشاعري نفسه.