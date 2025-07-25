بإطلالة جريئه.. بسمة بوسيل تتربع على عرش التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانه بسمة بوسيل التريند خلال الساعات الماضية بعدما شاركت صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

بسمة بوسيل تتصدر التريند

وخطفت بسمة بوسيل الأنظار بجمالها، في إطلالة صيفية بألوان مبهجة وسط أجواء الطبيعة، وتصدر محركات البحث جوجل والتريند.

أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل

وظهرت بسمة بوسيل في الصور بإطلالة جريئه، مرتديه توب قط ابيض وجيبه من اللون البينك، ونظارة شمس سوداء، وجمعت خصلات شعرها ووضعت مكياج يبرز جمال ملامحها.

بسمة بوسيل تخوض تجربة الكتابة

سبق، اعلنت بسمة بوسيل عن خوضها لتجربة الكتابة في أحد المجلات وقالت: "رجعت اكتب، الكتابة تريح الدماغ، بكتب أخطائي، حلولي، أحلامي، أحزاني، أفراحي، وكل شيء بشكر عليه الله، أنا شخصية غامضة جدا ولكن الكتابة ساعدتني اشوف نفسي على ورق، البنات اكتبوا أحلامكم وهتشوفوا هتكون أول خطوة لبداية تحقيقها".

أحدث اعمال بسمة بوسيل

كما تخوض بسمة بوسيل تجربة التمثيل من خلال فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، يشارك في بطولته: محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبرى.

اخر اعمال بسمة بوسيل

وكان اخر اعمال بسمة بوسيل هو ميني ألبوم جديد يحمل اسم «حلم» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.