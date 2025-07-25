نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقه.. شيكو يروج للجزء الخامس من مسلسل اللعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان شيكو لـ أحدث أعماله الفنية مسلسل اللعبة الجزء الخامس، والذي من المقرر طرحه قريبا.

شيكو يروج للجزء الخامس من مسلسل اللعبة

ونشر شيكو عبر حسابه الرسمي فيس بوك صورة من الكواليس، وعلق: “قصة حب كلها تلزيق في الجزء الخامس، جاهزين”.

مسلسل اللعبة

سبق، انتهى عرض الجزء الرابع من المسلسل قبل عامين، وكشف صناع العمل في عدة مناسبات بعدها عن نيتهم تقديم الجزء الخامس في حال توافر سيناريو جيد.

ابطال مسلسل اللعبة

ومسلسل اللعبة من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، ومحمد عمرو الليثي، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني.

أحدث اعمال شيكو

ومن ناحية اخري، يشارك شيكو في بطولة صقر وكناريا بجانب محمد غمام وشيكو كلا من يسرا اللوزي ويارا السكري وانتصار، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل دياب ومحمود عبد المغني ونسرين أمين وخالد الصاوي، ما يُضفي أبعادًا كوميدية وأكشن متوازنة ضمن العمل.

اخر اعمال شيكو

وكان اخر اعمال شيكو هي مسرحية البقاء للأصيع، التي تمثل التعاون الثالث بين شيكو وهشام ماجد على خشبة المسرح، حيث سبق والتقيا في مسرحية على وضع الطيران في 2023، وقبلها بمسرحية عطل فني التي قدماها مع أكرم حسني في 2020.