في أسبوعه الرابع.. “ابتدينا” لعمرو دياب يكتسح منصات الموسيقى ويتصدر المشهد العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل النجم عمرو دياب تأكيد ريادته للمشهد الغنائي العربي، بعدما حافظ ألبومه الجديد “ابتدينا” على صدارته لكافة المنصات الموسيقية في الشرق الأوسط للأسبوع الرابع على التوالي، محققًا أرقامًا غير مسبوقة من حيث الاستماع والمبيعات والمشاهدات.

وعلى صعيد قوائم بيلبورد عربية، تصدّر عمرو دياب ثلاث قوائم دفعة واحدة:

• رقم 1 في قائمة Billboard Arabia Hot 100 لأكثر الفنانين تأثيرًا وانتشارًا.

• رقم 1 في قائمة Top 50 TikTok لأكثر الأغاني تداولًا على تيك توك.

• رقم 1 في قائمة Top 50 Egypt لأكثر الأغاني استماعًا داخل مصر.

وفي قوائم Apple Music وiTunes، جاء الألبوم في المركز الأول كالأكثر مبيعًا، سواء على مستوى الألبومات أو الأغاني، في سابقة تؤكد جماهيريته القوية على منصات التحميل والشراء الرقمي.

أما من حيث نسب الاستماع، فقد تربعت أغاني الألبوم على:

• رقم 1 في قائمة الأكثر استماعًا على Spotify (يوميًا وأسبوعيًا).

• رقم 1 على أنغامي في القوائم اليومية والأسبوعية، إلى جانب تصدره قائمة “أنغامي توب مصري”.

• رقم 1 على Shazam كأكثر الأغاني بحثًا واستخدامًا في المنطقة.

واستكمالًا لاكتساحه الرقمي، أصبح عمرو دياب كذلك:

• رقم 1 كأكثر الفنانين مشاهدة على YouTube في الشرق الأوسط خلال هذا الأسبوع.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم الكبير عمرو دياب لاحياء حفل كبير في الرياض مساء اليوم، كما يحيي حفلا ضخما في مهرجان العلمين يوم 1 أغسطس القادم.

كما يستعد لاحياء حفل كبير في بيروت يوم 30 أغسطس القادم، وأعلنت الجهة المنظمة عن نفاذ التذاكر فور طرحها.