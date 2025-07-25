الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الإعلامي د/ عمرو الليثي في تصريحات خاصة أن المخرج الكبير كمال الشيخ كان يتابع حلقات قصة اللص والكلاب المنشورة في جريدة الأهرام، والتي تمثل بداية تعامله مع الروائي العالمي نجيب محفوظ و اعتبر الشيخ أن القصة تحمل فلسفة اجتماعية جديدة، تتعلق بالصراع بين المطحونين وأصحاب الثروات.

عمرو الليثي يتحدث عن أسرار فيلم “اللص والكلاب” وتعاون نجيب محفوظ مع الشيخ وجمال الليثي

وأشار الليثي إلى أن القصة تعكس رد فعل سياسي وفلسفي لنجيب محفوظ، حيث تدور حول شخصية محمود سليمان، اللص المحترف الذي واجه خيانة زوجته بعد خروجه من السجن، مما ألهم النقاشات حول الحقوق وتواطؤ بعض المثقفين و لقد تسبب الإعلام بتحويله إلى بطل شعبي، مما زاد من تعقيدات القضية.

كما ذكر عمرو الليثي كيف قرر جمال الليثي إنتاج الفيلم بعد زيارة كمال الشيخ لمؤسسة دعم السينما لتوقيع عقد حقوق القصة مع محفوظ و لكن المفاجأة كانت في رفض محفوظ قراءة السيناريو، مؤكداً أن الفيلم هو رؤية مخرجه وكاتب السيناريو، وأنه يفضل أن تبقى مسؤوليته محدودة في حدود القصة المنشورة.

من خلال هذه الكواليس، يتضح أن اللص والكلاب ليست مجرد قصة للترفيه، بل تحمل في طياتها قضايا اجتماعية وسياسية عميقة، وقد تُعدّ تجربة فنية مختلفة في السينما العربية.