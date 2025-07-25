الرياض - كتبت رنا صلاح - أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي الذكرى السادسة لرحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي توفي في 25 يوليو 2019 ونشرت رانيا عبر حسابها الشخصي على فيسبوك صورة للراحل، وأعربت عن مشاعرها تجاهه بعبارات مؤثرة، مشيرة إلى أكرمه وأطيب قلب ممن عرفتهم في حياتها.

رانيا فريد شوقي تحتفل بالذكرى السادسة لرحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي

وأوضحت رانيا أن آخر عمل جمعهما كان مسرحية الملك لير، حيث كان الفيشاوي يعاني من المرض، لكنه لم يتوانى عن العمل واعتبرت أن الشغل كان بمثابة علاج نفسي له، ومهما عانى، كان دائمًا يظهر على خشبة المسرح مبتسمًا ومليئًا بالطاقة.

وقالت رانيا إن الجماهير كانت تستقبله بحب كبير، متنقلةً إلى ذكريات البروفات حيث كان يناديها ويستمتع بالحديث إليها عن والده، مما يعكس عمق العلاقة التي كانت تجمعهما وأشارت إلى أن الفيشاوي كان ينظر إليها كابنه، بسبب حبه الشديد لعائلتها.

في ختام كلمتها، أعربت رانيا عن شوقها له وطلبت الرحمة له، مشيرة إلى أن ذكراه ستظل حية في قلوب الجميع، خاصة وأنه كان يُعرف بطيبته وكرمه.

رحمة الله على فاروق الفيشاوي، فقد ترك بصمة كبيرة في عالم الفن.