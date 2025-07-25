أنوشكا عن ياسمين عبدالعزيز: "شخص بسيط، قلبها جميل، بتحب الخير لكل الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة أنوشكا ضيفة في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وتحدثت عن الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تعاونهما معًا في مسلسل «وتقابل حبيب»، والذي عرض ضمن مسلسلات موسم رمضان الماضي 2025.

وقالت أنوشكا: "ياسمين عبدالعزيز شخص بسيط للغاية وقلبها جميل بتحب الخير لكل الناس محتاجة الامان أحسها تماما وبحبها لأنها بني آدمه".

تفاصيل مسلسل "وتقابل حبيب"

مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.