نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي تحيي الذكرى السادسة على وفاة فاروق الفيشاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على إحياء ذكرى وفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوي، والتي تحل اليوم الجمعة الموافق 25 يوليو، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2019، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت رانيا فريد شوقي صورة للراحل فاروق الفيشاوي، وعلقت عليها قائلة:" الذكرى السنوية السادسة لرحيل الفنان والإنسان فاروق الفيشاوي من أطيب وأكرم الناس اللي عرفتهم في حياتي… جدع وابن بلد وصاحب صاحبه بجد.

كان ليا الحظ إني اشتغلت معاه كتير، وآخر عمل جمعنا كان مسرحية "الملك لير"،

وقتها كان بيعاني من المرض اللعين".

وأضافت:" بيتعالج ومع ذلك اشتغل لان الشغل بالنسبه له كان علاجه النفسي لكن عمره ماحاسيسنا إنه تعبان واكيد انتم عرفين علاج المرض ده تقيل وصعب قد ايه والوقوف علي خشبة المسرح برضة صعب ومجهد لكن

كان دايمًا مبتسم، مليان طاقة وحيوية، وكأنه بيقاوم الوجع بالإرادة. مع أول ما ظهور له على خشبة المسرح يوميا الجمهور كان بيستقبله بمنتهي الحب والتقدير تسقيف جامد جداااا لحظة عمرها ما هتتنسي".

وتابعت:" في البروفات، كان دايمًا يناديني: اقعد جنبه "تعالي يا بنت الملك"، ويقعد يحكيلي حكايات تضحك مع بابا، وقد إيه بيحبه وكان بيعتبره زي أبوه وبابا كمان كان بيحبه جدًا…

لأنه حقيقي كان إنسان طيب وكريم وجدع وبيحب يعمل خير من قلبه".

واختممت:" كان دايمًا لما يشوفني يسألني: "فريدة هانم عاملة إيه؟"

لأن مامته اسمها فريدة، وأنا بنتي الكبيرة كمان اسمها فريدة.

ربنا يرحمك يا راجل يا طيب

ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته

وحشتنا… قوي".