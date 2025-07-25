الرياض - كتبت رنا صلاح - تحدثت النجمة القديرة سلوى عثمان عن كواليس مشاركتها في فيلم روكي الغلابة، معبرة عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع الفنانة دنيا سمير غانم وأكدت سلوى أن المشاركة كضيفة شرف تعكس نضجها الفني، حيث أن قيمة الفنان لا تتحدد بحجم الدور بل بتأثيره وحضوره، وهو ما يظهر جليًا في هذه التجربة الفنية.

سلوى عثمان تتحدث عن تجربتها في “روكي الغلابة” وسعادتها بالعمل مع دنيا سمير غانم والسبكي

في تصريحات خاصة، أكدت سلوى عثمان أنها تعتز بتعاونها مع دنيا، مضيفة: إنها موهوبة وإنسانة جميلة، وسعيدة بالشغل مع الأستاذ أحمد السبكي، الذي يعتبر من أبرز منتجي السينما وتشير إلى أن وجودها كضيفة شرف يعتبر إضافة لل film، حيث يتسم العمل بروح الجماعة التي تفتقدها العديد من الأعمال lately.

وحول دورها في الفيلم، ذكرت سلوى أنها تجسد شخصية زوجة الفنان محمد رضوان، وتجمعها بمشاهد مع دنيا، مشيرة إلى أهمية التفاعل بين الأزمات المختلفة التي تثيرها الأحداث كما أن ضيوف الشرف في الفيلم يعكسون روح التعاون الذي تميز به العمل.

فيلم روكي الغلابة، الذي يشمل مجموعة مميزة من الاحداث الكوميدية، يعكس تفاعل الأبطال بشكل يتجاوز مجرد الأدوار التقليدية وفي الأخير، سلوى عثمان وضعت بصمتها الخاصة في تجربة تعتبرها مليئة بالحب والذكاء الفني.