الرياض - كتبت رنا صلاح - طرحت النجمة كارمن سليمان مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان “طبطب عليا”، والتي حققت تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي وتلقى العمل إشادات متعددة بسبب الكلمات العاطفية العميقة التي كتبها الشاعر عمرو المصري، بالإضافة إلى الأداء المتميز من كارمن ولحنها الرائع.

كارمن سليمان تأسر الجماهير بأغنية “طبطب عليا” وكلمات عمرو المصري

الأغنية من إنتاج مصطفى جاد، وتم توزيعها بواسطة عمرو الخضري، مما أثار إعجاب الجمهور الذي عبر عن سعادته بالعودة الفنية لكارمن في مشروع قوي وذو إحساس ووصفها البعض في التعليقات بأنها حضن موسيقي قادرة على طمأنة القلوب المتعبة.

تمكن عمرو المصري من كتابة كلمات تعبر عن الألم والرجاء بطريقة مباشرة وبسيطة، حيث أثنى المتابعون على قدرتها على نقل مشاعرهم بشكل دقيق وتوحدت الأفكار بين كلمات الأغنية وصوت كارمن ليشكلوا تجربة فريدة للمستمعين الذين وجدوا فيها ملاذًا.

يتميز لحن الأغنية بتفاصيل موسيقية ناعمة، حيث ساهم عمرو الخضري في إضافة أبعاد حميمية للوحتها الموسيقية، مما جعلها تتسرب إلى القلوب بلا عناء وكانت ردود الفعل سريعة، حيث اكتظت المنصات بمقاطع منها تحت وسمات تعكس مشاعر الإعجاب بالعمل.

الأغنية تجسد التميز الفني الذي عرفت به كارمن، حيث تمكنت من خلق رابط عاطفي قوي مع جمهورها، مما يعكس تأثير الأغنية ولاسيما في الأوقات العصيبة وكانت طبطب عليا أكثر من مجرد أغنية، بل أصبحت رمزًا للراحة العاطفية.